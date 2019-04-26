首任总统：亚洲占据全球生产总值的28%

哈通社/北京/4月26日 -- 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫26日出席在北京举行的"一带一路"国际合作高峰论坛并发表讲话。

会中，首任总统纳扎尔巴耶夫向中国国家主席习近平的热情邀请和款待表示感谢。

"中国人民有句话'想致富，先修路'。这一句话与得到复兴的伟大丝绸之路有着直接联系。两千多年前通过人们的勇气与能力，欧亚地区成为其一部分。伟大丝绸之路可以说是人类历史上全球化的第一步。"纳扎尔巴耶夫说。

首任总统指出，过去30年里曾有许多复兴欧亚丝绸之路的概念，但都未能变成现实。2013年，中国向哈萨克斯坦提出的丝绸之路模型不仅在当前地缘政治状态下体现出可行性，还成为了一个成功的项目。对此，"一带一路"的五年发展历程充分证明这一点。

纳扎尔巴耶夫表示，国际社会对相互矛盾的地缘政治产生厌倦，并逐渐体现出地缘经济和共同发展的重要性。"一带一路"是为经济合作创造新机遇的庞大项目。这一项目是为保障全球120多个国家安全、扩大贸易以及繁荣发展的历史性需求而创造的举措。

首任总统表示，即便存在政治分歧、制裁、贸易战的影响，倡议框架下的经贸规模依然迅速增长，总量达到了5万亿美元。

"'一带一路'倡议提出了全球化倡议的新模式。历史的进程正在将全球一体化的中心重新导向东方。我们正在目睹亚洲成为21世纪的中心，世界GDP的28%存在于这个区域，而且这个数字还将不断增长。不断地发展趋势，将为新的合作提供可能。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫指出，新丝绸之路经济带与欧亚经济联盟得到整合将具有巨大潜力。

"'一带一路'倡议最大的成就是克服地理和不平等的挑战。目前，欧亚大陆重新走向联合。就像2千年前一样，欧亚大陆偏远地区各个部分重新联合在一起。我们在短期内克服了自然因素和地缘政治矛盾，一起建立了经济通道。"首任总统说。

纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心，连接着亚洲和欧洲大陆，拥有优越的地理优势。

"为有效落实过境运输潜力，我们将'光明大道'国家规划和中国'一带一路'倡议进行了对接。近10年，哈萨克斯坦对基础设施和交通运输领域建设进行了300亿坚戈投资。根据结果，我们建成和翻修了全长3千公里铁路和1.25万公里汽车道路。此外，海港和航空运输基础设施进行了重建。我国在短期内建成了具有竞争力的过境运输枢纽。这些运输线都经过我们、中亚地区的邻国们通往其他国家。"纳扎尔巴耶夫说。

哈萨克斯坦首任总统还表示，经过哈萨克斯坦链接中国和欧洲，以及俄罗斯的"西欧-中国西部"国际公路运输走廊已交付使用。此外，中国连云港哈萨克斯坦运输端正在运营当中。"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-波斯湾"国际铁路运输线也正式投入营运。

"中国国家主席习近平通过'一带一路'倡议共同建立人类命运共同体的呼吁，令我产生了对他的深刻敬意。这个呼吁有着非常深的含义。这一理念与旨在巩固所有国家利益的G-Global构想不谋而合。"纳扎尔巴耶夫说。

G-Global构想是纳扎尔巴耶夫总统于2012年在第五届阿斯塔纳经济论坛上提出的。其核心内容包括五项基本原则："进化而非革命"、"公正、平等与协商"、"全球包容和互信"、"全球透明"和""建设性的多极化"。

最后，首任总统纳扎尔巴耶夫就中华人民共和国成立70周年表示祝贺。

【编译:冰山】