乌兹别克斯坦独立28周年招待会在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/9月13日—乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦大使馆12日在首都努尔-苏丹举办该国独立28周年招待会。

哈萨克斯坦外交部副部长玛拉特•斯兹德科夫出席活动并发表了讲话。他指出，乌兹别克斯坦在相当短的时间内经历了许多重大改革，在国家建设、改善人民福祉、加强国家国际权威等方面取得了巨大成果。他说，哈萨克斯坦视乌兹别克斯坦为重要的战略伙伴，高度重视同乌兹别克斯坦之间的友好睦邻关系。





乌兹别克斯坦驻哈大使萨伊迪克拉姆·尼亚孜霍扎耶夫强调，哈乌两国多年来建立了睦邻友好的合作关系，并积极促进各领域合作。乌兹别克斯坦高度重视两国基于睦邻友好、互利互惠和战略伙伴关系的双边合作。今年四月，托卡耶夫自担任总统以来首个对乌兹别克斯坦进行了国事访问，这充分体现了纳扎尔巴耶夫政策的持续性，为两国在经贸、投资、运输和通信等领域的务实合作提供了巨大机遇。

大使还指出，乌兹别克斯坦对哈萨克斯坦在各国际组织框架内提出的倡议给予全面支持，并赞赏努尔-苏丹在确保全球安全和加强区域合作方面的巨大贡献。乌兹别克斯坦将继续加强双边合作，确保中亚地区的安全和可持续发展。

值得一提的是，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦于1992年11月23日建立外交关系，并于1998年签署«永久友谊协议»，于2013年签署«战略合作伙伴关系协议»。

【编译：达娜】