政府总理：哈萨克斯坦在营商便利度方面位居全球第28位

哈通社/努尔-苏丹/9月17日 – 在17日举行的有关改善哈萨克斯坦«营商环境（DoingBusiness）»以及其他排名中的情况的政府工作会议上，政府总理阿斯哈尔·马明表示，哈萨克斯坦的营商便利度在全球190个国家中位居第28位。

«首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在祖国之光党政治委员会扩大会议上，以及总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在自己的国情咨文中，均就保持当前经济稳定发展、促进投资、改善营商环境等提出了明确的任务要求。政府已就这一方向开展了一系列工作。今年4月，议会通过了第7次立法修正案。这些修正案中包括在建筑业领域推行‘一个窗口’原则，对协议的执行情况进行优化，税务改革的落实等。»政府总理说。

总理强调指出，目前哈萨克斯坦在全球190个国家中，在营商便利度方面位居第28位。该评级显示了改革对促进商业环境的有效性。

«这一排名当然会对投资吸引力带来影响，同时也被投资者视为对新计划和新生产项目的建立可行性进行评估的重要工具。»他说。

总统强调称，根据世界银行有关我国城市和地区营商环境的报告，阿拉木图市，以及曼格斯套州和阿克托别州位居前列。

«相关改革在各地区高质量和及时的落实完成是非常重要的。各州州长将对这一任务的落实成果负责。相关的经验将可以被用于改善其他排名的情况。»总理说。

【编译：木合塔尔·木拉提】