韩国沉船事故第29天 仍有23人下落不明

哈新社阿斯塔纳讯，据韩联社珍岛5月14日报道，韩国"世越号"沉船事故搜救工作14日进入第29天，官民军联合救援队当天下午打捞出了5具遇难者遗体，由此这起事故的遇难人数增至281人，仍有23人下落不明。

救援队下午1时30分起展开搜索，在船体和船尾附近发现1具遗体，在4层船首左侧的客舱里搜索到2具遗体，在4层船尾中央客舱和船尾左侧客舱通道各搜索到1具遗体。随着搜索工作呈长期化趋势，面临崩塌危险的船体部分也在扩大。 政府事故对策本部决定将于15日检查搜索工作的结果，筛选出失踪人员逗留可能性较大的区域，重新树立搜索计划。就打捞船体事宜，对策本部表示，搜索工作结束后若需要打捞，政府将征求家属们的意见后再打捞船体。 另一方面，监查院当天开始针对海警进行特定监查。监查院已收到了西海地方海洋警察厅提交的上月16日事故当时海警出动和救助方面的资料，并开始进行分析。海警被指事故发生后未及时采取行动，错过了救助的黄金时间。 4月16日上午，韩国载有476人（初步统计）的"世越号"客轮在全罗南道珍岛郡海域发生沉船事故，生还者只有172人。乘客中包括325名前往济州岛修学旅行的京畿道安山市檀园高中的学生和14名教师等。