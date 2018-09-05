印度建“世界最高塑像” 造价299亿卢比料下月完工

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 据中新网消息，印度即将建成一座号称"全球最高"的塑像，而另一座更高的塑像则即将开工。这两座塑像都比美国的自由女神像还要高一倍多。

据报道，在印度西部的古吉拉特邦，建在讷尔默达河道一个水坝上的"团结塑像"工程经过三年多后已进入尾声，预定今年10月完工。这座塑像高182米，印度政府建造此它是为了纪念印度独立运动领导人之一帕特尔(Sardar Patel)。

这项耗资299亿卢比的工程是印度现任总理莫迪推动的，他定在10月31日为塑像揭幕。这座塑像建在一座小岛，通过一座长桥与大陆相连，内部将设有游客中心和博物馆，以及观景台。莫迪说，这座新景点将能够像纽约自由女神像那样吸引大批游客。

同时，在印度马哈拉施特拉邦，地方政府也计划在首府孟买附近一人工岛上积极兴建一座超级大塑像，要争夺"全球最高雕像"的头衔。

这座塑像的基石也是莫迪在2016年奠定的，建造它是为了纪念印度17世纪君主贾特拉帕蒂•希瓦吉。塑像原本规划高98米，但地方政府为争"世界第一"，将塑像的高度提升至212米。



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