29岁英大学生涉马航事件被捕

哈通社阿斯塔纳7月22日电，据中国日报网援引外媒报道，一名29岁的英国大学生被指控在乌克兰"指导"亲俄武装分子，并怀疑与马航MH17客机被击落有关，19日晚上已在拉脱维亚被拘留，当地安全机关消息指出，这名大学生是一位有影响力的危险人物。

艾吉奥是伦敦大学伯贝克学院学生，主修微生物学，后来在希斯罗机场2号航站楼从事重建工作，在英国生活了6年之后，于今年3月前往乌克兰加入亲俄武装分子，更成为其重要成员。艾吉奥17日在网上发布声明，宣称与亲俄指挥官伊戈尔•格尔金有着亲密关系，而伊戈尔本人则被指控是造成MH17机上298名乘客和机组人员遇难的凶手。

马航MH17坠毁数小时后，艾吉奥试图转移外界对反对派的指责并将之嫁祸于乌克兰。他在脸谱上责骂道："疯狂的乌克兰人！他们没有勇气来承认这一切。就算是基地组织也会对其恐怖行为负责。"

艾吉奥的脸书主页上还发布了一些令人不安的空难系列照片，这其中包括了2010年致96人遇难的俄罗斯斯摩凌克斯空难。

于此同时，乌克兰表示有新证据证明俄罗斯是击落MH17幕后元凶。乌克兰安全总长表示，由俄罗斯提供的山毛榉飞弹，在17日凌晨1时穿越乌俄边境，并布署在亲俄叛军的大本营顿涅茨克地区，至凌晨4时，亲俄叛军的雷达系统侦测到一架巨型飞机在33，000英尺高空飞行，一名低级叛军官员听取报告后，认为这是乌国军方的运输机，于是下令将它击落，造成机上298人全数丧生。

虽然亲俄叛军坚决否认击落飞机，但乌克兰内政顾问杰拉什申科在社群网站上发文表示，自已有证据证明，这架飞机是被山毛榉飞弹所击落；18日也有乌国情报员拍到飞弹发射车，被悄悄运往俄罗斯销毁，原本车上的4枚导弹现在只剩下2枚。