土耳其总统称将于29日宣布新内阁名单

哈通社阿斯塔纳8月28日电，据环球网援引以色列《耶路撒冷邮报》消息，已当选土耳其总统的埃尔多安(Tayyip Erdogan)称，土耳其即将到任的新总理达武特奥卢(Ahmet Davutoglu)将于28日完成新内阁组建，并于29日公布新内阁名单。

"如果情况允许的话，我们将授权新任总理明天组建新政府。新内阁名单将于周五公布。"埃尔多安27日说。 据悉，埃尔多安于10日当选为土耳其首任民选总统，这标志着土耳其向总统制迈出了转折性的一步，这也是埃尔多安梦寐以求的结果，他毫不掩饰自己想要修改宪法、增强总统权力的意图。他指出，修改宪法是土耳其的当务之急，而达武特奥卢则擅长这方面的工作。反对者则担心埃尔多安会走向独裁统治。

据报道，现年55岁的达武特奥卢此前出任土耳其外交部长已长达5年，他被埃尔多安看作是最亲密的盟友。埃尔多安对他出色的沟通才能十分赏识，并期望他会在AKP领导出一批效忠总统的领导班子。根据土耳其宪法，埃尔多安下周就任总统时需辞去政党领袖的职务，但埃尔多安明确表示，他希望自己10年前参与建立的AKP能对他保持忠诚。 据称，一名政治研究员表示，"达武特奥卢不会成为傀儡，他有自己的独立性格。但他和埃尔多安之间几乎没有重大政治分歧，因为他们的治国理念十分相似"。