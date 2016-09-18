纽约爆炸伤者增至29人　市长：蓄意但非恐袭

哈通社阿斯塔纳9月18日电 据联合早报网消息，美国纽约市官员表示，曼哈顿切尔西区发生的一起爆炸事故造成至少29人受伤，其中一人情况严重。

据BBC报道，爆炸于星期六（9月17日）21:00左右（格林尼治标准时间星期天01:00 ）发生。纽约市市长白思豪表示，爆炸原因尚待调查，但初步认为这是"蓄意"犯案。



切尔西区属时尚区，酒吧、餐馆林立，周末晚间光顾者众。目击者称，事发时听见一声震耳欲聋的巨响，随后看见人群四散。



有关官员其后向媒体证实，在距离爆炸现场不远处发现了第二枚爆炸装置。



据报道，执法人员发现了一个压力锅，上面缠有电线，并接上了一部手机。纽约市警察局（NYPD）局长奥尼尔此前表示，警方同时在调查距离爆炸位置不远处的另一处地点。



事发前数小时， 比邻的新泽西州海洋郡发生了一起炸弹爆炸，当时现场快将开始一场慈善长跑比赛。



白宫表示，总统奥巴马已知悉事件，并持续接收来自纽约的调查进展报告。



白思豪星期六深夜会见记者时强调，目前没有证据显示案件与恐怖主义活动有关，也没有证据显示与新泽西州的爆炸事件有关联。



他还说伤者并无生命危险。纽约市消防局（NYFD）局长尼格罗指出，伤者主要只是被玻璃碎片割伤。



未经证实的消息称，爆炸发生在一个垃圾桶内，周边楼房窗户破损。NYPD反恐响应部在其Twitter上发布了疑似被炸毁垃圾桶的照片。



美国民主党总统候选人希拉莉•克林顿对记者们说，她接触了纽约市官员了解事态发展。



克林顿夫人说："显然我们得尽全力支持应急人员，并为伤者祈祷。"



"等我们知道基本事实之后我会进一步评论。"



共和党总统参选人特朗普当时正在科罗拉多州出席一场造势活动，他告诉支持者"一枚炸弹"爆炸。



纽约警方当时尚未评论爆炸原因。



特朗普说："没人知道确实发生了什么事，但好家伙，我们正身处于一个时代......乡亲们我们得强硬起来。"



在海洋郡海旁公园发生的爆炸并未造成任何伤亡，但正要在该处起跑的慈善长跑有数以千计群众参加。