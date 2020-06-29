阿斯塔纳金融日论坛29日开幕

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 由阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）组织举办的每年一度的阿斯塔纳金融日论坛，今年将以线上方式举办。

本次论坛将于6月29日开幕，并持续至7月3日结束，论坛主题为《不断变化的世界中的市场》。

今年的论坛上，与会的国际金融领域专业人士们，将围绕在新冠大流行期间支持经济发展和社会的特定解决方案和机制，以及在COVID-19之后如何吸引商业投资者的问题进行讨论。

冠状病毒大流行是2020年最主要的问题，并导致了全球性的经济停滞。根据国际货币基金组织的最新预测， 2020年世界经济将急剧下降4.9％，其后将增长5.4％。若2020年年底全球感染人数仍然无法得到缓解，则经济衰退很可能将在2021年持续。这将对商业发展和吸引投资带来极大的困难。投资者的态度正在变得更加谨慎，并开始从新兴市场撤离。

在这样的情况下，国际金融中心通过提供各种形式的融资，有可以为包括投资者在内的整体市场发展提供更多的帮助并做出贡献。哈萨克斯坦于2018年成立了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），作为经济多元化的支持机构，其体系中不仅包括金融公司，也涵盖了传统行业。

在今年的阿斯塔纳金融日论坛（Online Astana Finance Days 2020）上，将围绕这一主题举办两个分会议：《AIFC筹资》以及《哈萨克斯坦-农业项目和减少投资风险》。

在主题为《AIFC筹资》的在线会议中，与会人士将了解这一金融平台在吸引投资方面可提供的服务项目，以及其筹资的机制和资金来源。

而在《哈萨克斯坦-农业项目和减少投资风险》会议上，将主要讨论哈萨克斯坦的农业潜力和相关领域的投资问题。根据麦肯锡（McKinsey）最近的一份报告，自2004年以来，国际投资者在该行业的业务活动增加了两倍。

统计显示，2019年哈萨克斯坦农业领域获得的投资总额达11亿美元，同比增长41%，未来五年有望获得至少103亿美元的投资。