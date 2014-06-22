"厄尔尼诺"事件今年将再次发生 上一次致全球2万人死亡

哈通社阿斯塔纳电，据中国国家气候中心的监测数据显示，赤道中东太平洋大部海温，在今年5月份和常年平均值相比偏高0.5℃以上，已经进入厄尔尼诺状态。

"厄尔尼诺"是指赤道中东太平洋海域海水大范围持续异常偏暖的现象，它源于海洋，但左右大气。海水温度升高一点，都会对全球平均温度产生重大影响。发生厄尔尼诺的年份，全球平均温度会升高0.1℃，而如果全球平均温度升高1℃，北极圈全年就会有半年处于无冰状态。厄尔尼诺状态持续并发展为厄尔尼诺事件，将使得全球灾害性天气多发。

目前，这种海温偏高的状态还在持续，并且已经基本确定今年会发生厄尔尼诺事件。专家介绍这将很可能对中国的降水格局产生影响，今年秋季，中国南方可能出现低温阴雨灾害，北方可能出现秋旱，东北秋粮产区初霜冻日期可能会提前。

中国国家气候中心的资料显示，自1950年以来，全球共发生过两次强厄尔尼诺事件，分别为1982到1983年以及1997到1998年，以最近的1997到1998年强厄尔尼诺事件为例，至少造成2万人死亡，全球经济损失高达340多亿美元，期间全球许多国家都发生了严重的旱涝灾害，导致全球粮食减产20%左右。因此，提前防范，减少损害，尤为重要。