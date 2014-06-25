国际足联调查苏亚雷斯咬人 最重恐判罚禁赛2年

哈通社阿斯塔纳6月25日电，在世界杯第三轮，在乌拉圭1-0战胜意大利的比赛中，苏亚雷斯撕咬意大利后卫基耶利尼的一幕成为焦点，当值主裁当时并未做出判罚，不过这一事件仍在发酵。外媒披露，目前国际足联已经介入调查，如果一切属实，苏亚雷斯最多可能受到24场或者2年禁赛处罚。该禁赛包含国家队赛事和俱乐部比赛。

在意大利与乌拉圭比赛结束后，苏亚雷斯咬人未罚下引起轩然大波，苏亚雷斯口咬基耶利尼却没有遭受到任何处罚，意大利国内更是怒骂国际足联保护球星，当事人基耶利尼赛后也炮轰了国际足联，FIFA副主席吉姆-博伊斯承诺，国际足联将立刻启动调查，倘若属实苏亚雷斯咬人属实必将重罚。吉姆-博伊斯说："苏亚雷斯是一名伟大的球星，但他的行为将再次招到批判，国际足联会介入调查，目前我们正等待正式比赛报告,收集所有必要的元素后,来评估此事，然后决定处罚"。国际足联执委会成员米歇尔-德霍瓦直截了当的表示："这件事对于所有热爱足球的人来说都是非常非常遗憾看到的。"

如果苏亚雷斯被确认咬人犯规，将面临漫长停赛。世界杯历史上最长禁赛是意大利球员塔索蒂，1994年世界杯八分之一决赛，意大利与西班牙的比赛中，他肘击打断恩里克的鼻梁，赛后塔索蒂被禁赛8场，这是世界杯历史上第一个通过录像取证做出的处罚，按照FIFA规定，倘若苏亚雷斯被判定咬人犯规，他有可能受到24场或2年禁赛的最重处罚。