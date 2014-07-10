土耳其交付阿联酋首批2千枚制导火箭弹 订单共万枚

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据中新网援引中国国防科技信息网消息，，最近，土耳其向阿联酋交付了其订购的10000枚70毫米"标枪"激光制导航空火箭弹中的首批2000枚，以装备AH-64武装直升机。

"标枪"激光制导航空火箭弹的单价为2万美元，不仅价格低于绝大多数70毫米制导航空火箭弹（约3万美元），而且为全新设计的导弹，并非由70毫米常规航空火箭弹加装制导组件改造而成。此外，"标枪"也是一种能够打击移动目标的制导火箭弹。 70毫米制导航空火箭弹用于对付那些无需使用体积及重量较大且价格昂贵的空对地导弹，同时要求同样命中精度的空对地导弹。在试验中，70毫米激光制导航空火箭弹的命中精度通常为1米。制导航空火箭弹是一种优异的无人机及直升机载武器，尤其是当作战人员需要携带更多数量的武器时。此外，直升机现有的发射器也可以发射"标枪"激光制导航空火箭弹。 "标枪"激光制导航空火箭弹重约14千克，战斗部重约3千克，配装激光半主动导引头，从空中发射时的最大射程为8千米。制导航空火箭弹攻击目标时可以由直升机载激光指示器指示目标，也可以选择由士兵或地面武器配备的激光指示器指示目标。1架AH-64武装直升机能够携载多达76枚制导航空火箭弹，一次出动可对付更多数量的目标。"标枪"激光制导航空火箭弹无法摧毁坦克，但可以对付绝大多数的装甲车及非装甲车。