世行2亿美元助西非抗击埃博拉

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据新华网报道，世界银行行长金墉４日宣布，将提供２亿美元紧急资金，帮助西非三国几内亚、利比里亚和塞拉利昂抗击埃博拉疫情。

金墉当天在一份声明中说，几内亚、利比里亚和塞拉利昂是埃博拉疫情重灾区，应他们以及世界卫生组织的呼吁，世界银行决定提供多达２亿美元的资金，协助３个国家控制疫情的蔓延，应对疫情对经济的影响，并改善当地的公共卫生系统。 "我一直在关注疫情的致命影响，"金墉说，"国际社会需要迅速行动起来，控制、遏制这一次埃博拉疫情。" 上周，世界卫生组织总干事陈冯富珍在几内亚首都科纳克里宣布，启动１亿美元资金实施埃博拉疫情强化响应方案，并呼吁国际社会与各国政府为抗击西非地区埃博拉疫情提供全力支持。 美非峰会４日在华盛顿开幕。美国国务院说，美国卫生与公众服务部部长西尔维娅•伯韦尔、美国疾病控制和预防中心主任托马斯•弗里登，与几内亚总统孔戴以及利比里亚和塞拉利昂官员在峰会期间举行会谈，双方讨论了所需援助的类型，美方重申将协助３国控制疫情。 在同日播出的美国哥伦比亚广播公司"今晨"节目中，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼•福奇表示，埃博拉疫苗在猴子试验中效果理想，将于下个月进行人体试验，估计最早明年７月能够投入使用。 美国有两名医疗援助人员在利比里亚救助埃博拉患者期间感染埃博拉病毒，其中一人已于上周末被接回美国治疗，另一人将于５日返回。这一事件在美国引起争议。美国疾控中心官员当天在社交网络上就埃博拉病毒回答网民提问，再次强调接回患者对美国民众不构成威胁，"人们恐惧埃博拉是因为它如此陌生，但我相信恐惧不会压倒我们的同情心"。