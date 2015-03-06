袭击美驻韩大使嫌犯曾袭击日本大使被判刑2年

哈通社阿斯塔纳3月6日电，据人民网报道，当地时间5日上午，美国驻韩国大使李柏特被一55岁韩国男子用剃刀划伤送医。嫌犯被当场抓获，当时大喊"反对战争训练"。据媒体报道，该嫌犯并不是初犯，早在2012年7月，他也曾把目标对准了日本大使，当时，他向日本驻韩大使投掷混凝土块未果，被判处有期徒刑2年、缓刑3年。

美国驻韩大使遭遇嫌犯剃刀袭击受伤

当地时间5日上午7时40分许，美国驻韩大使李柏特在进入汉城世宗文化会馆世宗大厅时，遭到手持剃刀的55岁金姓男子袭击，造成面部和左手腕受伤并大量出血。李柏特紧急被送往医院，犯罪嫌疑人在现场被抓获。

李柏特当天为出席由韩国统一运动团体"民族和解合作泛国民协议会"主办的一次早餐会而来到世宗文化会馆，在进入会场时遭到袭击。据现场目击者描述，事发当时李柏特多次遭袭。

55岁嫌犯曾袭日本大使被判刑2年、缓刑3年

犯罪嫌疑人为带有进步倾向的文化运动团体"我们院子"代表金基宗（55岁），他已被警方抓获，正在接受审问。

相关团体官员事发后道歉："事发突然，未能马上采取措施。对这次恐怖袭击，向美韩致以歉意"。同时该团体发声明，将事件定义为反人伦恐怖行为，并再次对警卫疏忽表示歉意。

据悉，金基宗被抓获时大喊"反对战争训练"，并说道"今天我袭击了李柏特。我是市民团体‘我们院子'的代表。"

金基宗曾于2012年7月向日本驻韩大使投掷混凝土块，被判处有期徒刑2年、缓刑3年。当时日本大使未遇袭，而日本大使馆的工作人员受伤。

韩国政府发表声明深表遗憾 将缜密调查

对于美国驻韩大使李柏特5日遭一名韩国男子袭击而受伤一事，韩国政府当天以外交部发言人的名义发表声明并表示，韩方对发生这起事件深感遗憾。针对外交使节的这种恐怖袭击行为没有理由可辩解，尤其是这次袭击的对象是韩国最重要盟友美国的驻韩大使，这一点更让人忧虑。

声明指出，韩方将对该事件的真相进行缜密调查，还将加强对外国驻韩外交使节、办公楼与官邸等设施以及人员的安全保障工作，维护驻韩外交使节的人身安全。韩方祝愿李柏特大使早日康复，并对其家属表示深深的歉意。

朴槿惠：对韩美同盟发起攻击不能容忍

对于美国驻韩大使李柏特因受袭击受伤一事，正在阿联酋阿布扎比访问的韩国总统朴槿惠当天表示，这个消息令人震惊，这不仅是针对美国驻韩大使进行的攻击，而且是针对韩美同盟发起的攻击，这种行为绝不能容忍。

朴槿惠表示，韩方正在对该事件进行缜密调查，并进一步加强警卫工作。祝愿李柏特大使早日康复，并对其家属表示深深的慰问。韩国青瓦台外交安全首席秘书朱铁基表示，韩方将采取必要措施予以处置，还将同美国政府保持紧密合作。

美方强烈反对暴力行为 奥巴马致电慰问

事发后，美国国务院4日（当地时间）发表评论称，美方强烈反对此类暴力行为，美国驻韩大使馆正在与韩国公安当局进行紧密合作。目前李柏特在当地医院接受治疗，无生命危险。

美国总统奥巴马闻讯后，谴责这起暴力事件。

美国白宫国家安全会议发言人米汉(Bernadette Meehan)当地时间3月4日表示，美国驻韩国大使李柏特(Mark Lippert)在首尔遭到攻击后，美国总统奥巴马已致电慰问，祝他早日康复。

朝鲜评论美驻韩大使遇袭：这是对美国的惩罚

据环球网援引韩联社报道，朝鲜"比较罕见地"在事发后迅速发表评论。朝中社5日称，美驻韩大使遇袭是韩国民心因美国强行开展韩美联合军演而对美国进行的"惩罚"，称美韩危险的联合军演，使半岛战争危机进一步升级，利珀特遇袭反映了韩国民众"谴责美国的民心"。

袭击事件的发生确实对正在进行的韩美军演产生了影响。韩美联合军演"关键决断"第一部分防御演习原定进行到6日，但因主导今年"关键决断"军演的韩美联合部队司令斯卡帕罗蒂要参加美国有关驻韩大使遇袭事件的善后工作，因此不得不于5日上午提前结束。韩国政府相关负责人表示，这可能是第一次因军队外部事件而调整"关键决断"演习日程。此外，韩美"鹞鹰"联合军演正常推进，美国海军第七舰队所属5艘军舰5日抵达韩国军港。

俄罗斯远东研究所专家基姆5日对俄《观点报》表示，韩美军演规模不断扩大，除了20万韩军和8500名美军外，日本也将参加，"在世界上没有一个国家举行如此规模的大演习"，他认为，韩国左派代表对现政府与美国在军事领域的合作不满，是袭击美国大使的一个原因。但宣称这一事件可能"影响到韩美同盟"，则是韩国总统的夸大之说。