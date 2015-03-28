法方称德翼坠机遇难者遗体辨认或需2周时间

哈通社阿斯塔纳3月28日电 据中新网28日报道，法国方面负责搜寻失事德国之翼航空公司飞机残骸的军方人员27日称，在客机坠毁现场已找到400至600块遗体残骸，无一遗体完整。

法国宪兵发言人帕特里克•图龙当日在德国之翼客机坠毁地附近的塞讷镇举行的记者会上说， 法国搜救人员对现场进行了非常仔细的搜寻。 图龙说，目前在坠机现场进行搜寻仍是一件非常危险的事情，法方专门配备了有高山地区经验的人员对搜寻专家进行严密保护。 据报道，搜寻人员在残骸现场收集遇难者遗体，但由于遗体受损严重，脱氧核糖核酸(DNA)对比是辨认遗体的关键。据悉，警方将通过读取遇难者遗体指纹、牙齿或身上的珠宝等，来辨认遗体与家属之间的关系。

图龙说，这一过程将花费2周左右的时间。图龙还说，法国医疗部门已从抵达客机坠毁地附近小镇的遇难者家属身上抽取血样，鉴定和辨认遗体是下一阶段的重要工作。 据报道，法国方还面安排了一批心理专家，对遇难者家属进行心理疏导。 德国之翼是总部设在科隆的低成本航空公司，是汉莎航空公司全额控股子公司。24日，该公司一架从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫的空客A320客机在法国东南部上普罗旺斯阿尔卑斯省山区坠毁，机上144名乘客和6名机组人员全部遇难。 另据报道，德国警方日前搜查了德国之翼失事客机副机师卢比茨的住家，找到一些医疗文件，包括医生在客机失事当天开给他的病假单。 德国媒体报道，这名副机师六年前曾患有严重抑郁症，不过，其友人透露，他是个爱玩闹的人，虽然偶尔有点儿沉静，但他其实和许多时下年轻人没什么两样。 德国检察官27日透露，他们找到了一些医疗文件，显示卢比茨患病，并正接受医生的治疗。文件包括"撕毁和现有病假单，其中一张是客机坠毁当天开的"。检方认为该副驾驶向雇主隐瞒病情。 德国之翼航班发生空难后，事故促使多国航空公司和决策者迅速推出新规定，要求飞机驾驶舱任何时候都必须有两名机组人员在场。法国检察官此前指出，失事客机副机师将自己单独反锁在驾驶舱内，似乎蓄意让飞机坠毁。 负责调查德翼空难的法国调查员指出，28岁的卢比茨显然是蓄意让飞机坠毁，因为他摁了一个按钮使客机急速降落。 调查显示，卢比茨是趁正机师上洗手间时将自己反锁在驾驶舱内。德国媒体27日引述安全人员消息称，机师在试图进入驾驶舱不果后，曾试图以斧头破门而入。 这个消息尚无法证实，但德翼廉航一名发言人告诉法新社，飞机上确实有一把斧头，这"是A320客机的安全设施之一"。