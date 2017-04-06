迪玛希演唱的中文电影主题曲2小时内播放量破百万

哈通社阿斯塔纳 - 由哈萨克斯坦青年歌手迪玛希演唱的中文歌曲《拿不走的记忆》6日公布官方版MV。

据中方媒体介绍，这首歌曲系即将上映的中国电影《记忆大师》的"铭心"版主题曲。



在公布MV的同时，官方还公开了一组歌词版海报。此前官方曾通过微博（中国版推特）透露，迪玛希将使用中文演唱主题曲。



MV在微博上公布后，不到两个小时之内，点击播放量便超过了100万次。



中国听众对迪玛希首次完全使用中文演唱的歌曲做出了相当高的评价，称赞其发音"十分标准"。



据了解，在演唱《拿不走的记忆》之前，迪玛希为了完美演绎歌曲中层层递进的记忆谜情，私下拼命苦练中文，不仅请翻译为他讲解每句歌词的含义，更一句歌词反覆练习20次以上，可谓字斟句酌，力争呈现最佳的效果。



值得一提的是，在官方MV公布前，歌曲的音频便已经流出，宣传视频也广泛转载于各大社交平台，其点击播放和下载量也是空前惊人。



首次为电影献唱主题曲的迪玛希，也透露出了其有意尝试涉足影视业的想法，而《记忆大师》的导演陈正道也表示，如果有幸合作电影，会为迪玛希本人单独撰写角色。







【编译：木合塔尔·木拉提】