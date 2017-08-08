爱国主义动作片《战狼2》即将创中国票房纪录

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 -- 据《金融时报》报道，一部以"犯我中华者虽远必诛"为口号的中国爱国主义动作电影即将成为该国迄今以来最卖座电影。

《战狼2》(Wolf Warrior 2)上周末票房达到1.61亿美元，本片描述了一名前中国人民解放军精英战士在非洲保护中国公民，对抗凶残的欧洲雇佣军的故事。

这部影片上映11天后票房累积4.7亿美元，即将打破香港喜剧明星周星驰(Stephen Chow)的《美人鱼》(The Mermaid)去年创下的5.27亿美元纪录，成为中国票房冠军。

电影业通讯社《中国底片》(China Film Insider)的一名作者乔纳森•帕皮什(Jonathan Papish)表示："我们预计该片将于周二打破记录。我不认为有人能料到它能这么快。"

就在这部电影发行数周之前，中国在东非贸易中心吉布提设立首个海外军事基地，将军力投送到非洲大陆上。《战狼2》的发布时间还刚好赶上了纪念中国人民解放军成立90周年的爱国庆典。

《战狼2》的吸引力主要是其特效和战斗场面，与西尔维斯特•史泰龙(Sylvester Stallone)的《敢死队》(The Expendables)，或漫威(Marvel)的《美国队长》(Captain America)等好莱坞大片类似。

该片动作场面中还穿插着一些赞美中国外交政策，批评西方在非洲行为的对白。影片结尾画面定格在一本中国护照上，并打出字幕表示拥有这样一本护照的公民很幸运，因为他们在海外会受到保护。

《战狼2》虽然不是在中国传统热门档期春节上映，但取得了巨大成功。

本片由吴京担任主演兼导演，帕皮什称他是"真正的中国动作英雄"。帕皮什说："在他之前，中国内地观众没有真正的本土动作英雄来让他们支持"。

这部电影的成功将提振中国票房收入，此前一年该市场陷入低迷，好莱坞电影票房低于预期。中国是全球第二大电影市场，仅次于美国。

【编辑：木合塔尔·木拉提】