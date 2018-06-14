哈通社/阿斯塔纳/6月14日 -- 迪士尼动画片《超人总动员2》哈萨克语版近日在"祖国之光"党支持下举行首映仪式。

据了解，由皮克斯动画工作室制作，并由华特迪士尼电影发行的《超人总动员2》哈萨克语版今日正式登陆国内各大院线。

值得一提的是，继《超人总动员》上映14年后，广大影迷们迎来它的续集。就算这些年间发生多少变化，超人家族依旧以原样回归荧幕。续作中，"弹力女超人"巴荷莉成为故事主角，而"超能先生"巴鲍伯则在家里照料孩子们，并过起了英雄的"平凡"生活。

消息称，《超人总动员2》是博拉沙克基金进行哈萨克语翻译的第24部电影，动画片配音导演为沙赫-穆拉特·奥尔达巴耶夫。

奥尔达巴耶夫表示，《超人总动员2》是继《寻梦环游记》、《银河护卫队2》以及《蜘蛛侠：英雄归来》后接手的又一部电影。配音工作除了歌剧演员外，还挑选了年轻影视演员参与。

据他介绍，给"飞毛腿"巴小飞配音的是青年演员迪达尔·库拉尔巴耶夫。他年仅11岁。这让他成为给《寻梦环游记》主角配音的阿卡热斯·阿什姆罕的有力竞争对手。

"有趣的是，我配音了一位女角色 - 超人服装设计师衣夫人（Edna Mode），这是我配音的第20位迪士尼角色。总之，共有60多名演员参与了配音工作。《超人总动员2》是一部爱情与幽默结合的温暖家庭动画。我建议观众们带着全家观看这部影片。" 奥尔达巴耶夫说。

据悉，13日在阿斯塔纳和阿拉木图市举行的首映仪式吸引了配音演员、赞助商代表、文化和创作领域代表以及各类组织和媒体代表参加。

《超人总动员2》哈萨克语版将于本月14日正式登陆国内各大院线。

【翻译：冰山】