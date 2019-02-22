日本隼鸟2号探测器成功登陆龙宫小行星

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 -- 据法新社报道，日本探测器隼鸟2号（Hayabusa 2）今天成功登陆小行星「龙宫」（Ryugu）。

日本对距离地球3亿公里外的龙宫小行星发射探测机隼鸟2号，希望从这颗小行星采集样本，找到太阳系和生命起源的线索。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）官员说，隼鸟2号的资料显示其速度与方向的改变，包括它接触到龙宫时的资料，以及弹回轨道位置的情形。

根据网路实况转播控制室现场情形，在隼鸟2号接触到小行星地面前，数十名JAXA人员紧张盯着监视器上的资料，随后接到了隼鸟2号着陆的讯号，众人爆出热烈掌声。

JAXA发言人生田千里（Chisato Ikuta）告诉法新社说：「我们确认了着陆接触。」

隼鸟2号的探测工作，预定对着龙宫小行星发射一颗子弹，以激扬出小行星的地表物质，然后采集相关物质，带回地球作分析。

龙宫小行星被认为含有相对大量46亿年前的有机物质和水，似乎保留了太阳系在46亿年前诞生时的状态，可说是「时空胶囊」。

隼鸟2号最后将发射「撞击机」，来爆开龙宫地表下的矿物，期望能采集到未曝于千年风尘与辐射下的「新鲜」物质。

科学家希望这些采样能够解答宇宙与生命起源的一些基本问题，包括来自太空的元素是否有助于地球生命的崛起。

隼鸟2号花了约3年半时间抵达龙宫，之后可能会进行多达3次的登陆接触，并在11月到12月时离开龙宫；预料回到地球的时间已经是2020年底。