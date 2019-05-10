托卡耶夫总统就"朱桑-2"人道主义救援行动发表声明

哈通社/努尔-苏丹/5月10日 - 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫宣布，哈萨克斯坦从叙利亚接回231名哈萨克斯坦公民。

总统新闻秘书别热克•瓦里10日在其Facebook主页上公布了哈萨克斯坦总统托卡耶夫关于此次被命名为"朱桑-2号"人道主义救援行动的声明。



总统在声明中说："根据我的指示，5月7-9日，包括156名少年儿童-其中18人为孤儿-在内的231名哈萨克斯坦公民，被从叙利亚接回哈萨克斯坦。此次大型人道主义救援行动，是首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫于今年1月启动的‘朱桑'救援行动的后续。"



托卡耶夫总统强调称，国家机关和非政府组织将携手为这些归国的人员开展矫正康复工作。他们将得到医疗救治、心理干预和社会帮助。







"当前可以说相关举措已经取得了成效。今年1月归国的女性均已摆脱了极端主义思想的影响，找到了工作，与亲人重新建立了联系。她们的孩子回到了校园和幼儿园。陷入冲突地区的哈萨克斯坦公民，是由于被恐怖主义组织以欺骗性的宣传所蛊惑，而做出了不理智的决断。如今，为了重新开始新生活，她们出于自愿回到了哈萨克斯坦。不能因为她们的一时之错，而令她们的孩子在另一个国家遭受苦难。"托卡耶夫总统在声明中说。



托卡耶夫总统还在声明中强调指出，哈萨克斯坦将继续打击恐怖主义，并为每一个陷入困难境地的哈萨克斯坦公民伸出援手。



总统表示，"朱桑"人道主义援助行动将持续开展下去。



"无论何时，我们都不会无视本国公民的利益。我向参与此次人道主义救援行动的外交部、国家安全委员会和其他国家机构人员，以及为行动提供协助的外国友人表示真诚的感谢。"总统说。



值得一提的是，2019年1月，哈萨克斯坦通过“朱桑”人道主义救援行动，自叙利亚接回包括30名儿童在内的47名哈萨克斯坦公民。



【编译：木合塔尔·木拉提】