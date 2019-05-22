冰川学家：到本世纪末 全球海平面或将上升2米

哈通社/努尔-苏丹/5月22日 -- 据外媒综合报道，英国《新科学人》（New Scientist）杂志当地时间周一报道，科学家们最新公布的一项研究显示，由于格陵兰岛和南极洲巨大的冰盖在不断融化，全球海平面的上升速率可能远远超过预期，纽约、上海等数个全球沿海大城市未来都可能受到威胁。

此次是由22位顶尖科学家组成的团队，通过使用新技术来测量世界极地地区的冰雪融化的方式。他们表示，格陵兰和南极洲巨大冰盖所含的水分足以使全球海平面上升10多米。

研究称，在最糟糕的情况下，由于全球变暖导致海平面上升，到本世纪末，包括美国沿海城市在内的全球多个城市的部分地区可能会消失在大海中。事实上，如果气候变化继续得不到控制，到本世纪末，世界各地的海平面可能平均上涨6.5英尺（约2米）。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)2013至2014年发布的第五次评估报告曾预测，如果在"一切照旧"的情况下，到了2100年，海平面很可能上升1米。

不过，专家认为，由于造成全球暖化的温室气体排放量每年都在增加，因此这个预测是相当保守的。