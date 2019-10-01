联合国报告：海平面上升速度较上世纪快了2倍多

哈通社/奥斯陆/10月1日 -- 根据联合国公布的有关冰川融化情况的报告显示，海平面上升速度比科学家之前估计得还要快。

这份题为《气候变化中的海洋和冰冻圈特别报告》的文件由联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布。

报告概述了在格陵兰和南极洲等极地地区冰层融化、以及海水变暖导致海洋膨胀的共同作用下，海平面上升加速对数亿人构成的威胁。

报告详细分析了高山地区重大变化将影响下游社区、融冰和海平面上升、更频繁的极端海平面事件、海洋生态系统受影响、北极海冰量下降和多年冻土融化等气候变化对海洋和冰冻圈造成的一系列严重后果。

报告显示，20世纪全球海平面上升了约15厘米，而目前的上升速度已达每年3.6毫米，较上世纪快了两倍多——而且还在加速。

对于未来科学家们认为，如果全球变暖的幅度被限制在工业化前水平2摄氏度范围内的话，到2100年海平面可能上升30至60厘米左右。但如果温室气体排放继续强劲增长，海平面或将升高60至110厘米。

专家指出，这种情况对沿海地区的打击是巨大的。

从联合国的这份报告看来，工业化后的人类活动正在将自己和我们的星球带上一条未知的道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】