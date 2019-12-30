三星将于明年2月推出翻盖式可折叠手机

哈通社/努尔苏丹/12月30日 -- 据业界消息人士称，三星将于2月在旧金山推出Galaxy S11系列及其传闻的翻盖式可折叠手机。

此前有韩媒报道称，三星即将在明年推出全新的翻盖手机风格的可折叠手机，三星将开发者大会上展示这款设备的潜在设计。最近，关于这款手机的报道也越来越多了。

韩联社29日消息，三星电子正在与国内三家移动运营商协商明年2月在本土市场推出翻盖折叠屏手机。

据外媒和业界透露，三星电子可能于明年2月11日或18日在美国旧金山举行新品发布会，同时公开Galaxy S11和Galaxy Buds系列新产品和新款折叠屏手机。这可视为三星电子将在新品发布会后立即推出折叠屏手机，吸引消费者关注，巩固在折叠屏手机市场的竞争力与影响力。

新款折叠屏手机或被命名为«Galaxy Fold 2»，但目前还没有确切消息。由于三星电子计划明年8-9月推出«Galaxy Fold»的后续产品，将于明年2月上市的翻盖折叠屏手机型号名称也有可能使用其他名称。

据外媒报道，新款折叠屏手机采用上下翻盖式折叠设计，屏幕为6.7英寸，可以折叠成一个紧凑的正方形，采用中档规格配置和相机，因此较左右折叠版将更轻薄、便于携带，价格也更加便宜，定价或在150万-190万韩元左右。



