中国武汉新型肺炎病例突增 北京确诊2例

哈通社/北京/1月20日 – 中国武汉卫生健康委员会20日凌晨通报，当地18~19日新确诊136例新型冠状病毒感染肺炎病例，新增一例死亡病例。首都北京亦出现疫情。

通报称，截至19日晚间，武汉市已累计确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例198例，其中3人死亡。已治愈出院25例，仍在院治疗170例，其中轻症126例、重症35例、危重症9例，均在武汉市定点医疗机构接受隔离治疗。累计追踪密切接触者 817人，已解除医学观察727人，尚在接受医学观察90人。

此外，北京市大兴区卫生健康委员会20日凌晨通报，在该地区医疗机构就诊的2名有武汉旅行史的发热患者，被确诊感染新型冠状病毒肺炎。该2名病例均已被隔离治疗。这是首次在武汉以外的城市通报这一疫情。

关于武汉出现不明原因病毒引起的肺炎的报道，与2019年12月30日起开始出现，随后被中国官方所证实。2020年1月7日晚上9时，专家检测出病毒为新型冠状病毒。2020年1月9日出现首宗死亡案例。1月13日起，泰国及日本陆续确认来自中国大陆的输出个案。

世界卫生组织已将引起这波疫情的病毒定名为2019新型冠状病毒（2019－nCoV），该新型病毒与严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒不同，但同为冠状病毒。

目前世卫组织尚未建议对中国实施任何形式的旅游限制。