首席卫生医师：入境人员需接受核酸检测和为期2天的强制隔离

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 根据哈萨克斯坦首席卫生医师阿伊詹·叶西玛汗别托娃签署的命令，所有自境外入境哈萨克斯坦的人员，必须在哈方医疗机构接受COVID-19核酸检测，并在出具检测结果前进行为期2天的强制隔离。

命令还对入境点的限制措施进行了规范。

命令要求阿拉木图市、努尔苏丹市和奇姆肯特市以及各州政府机构严格落实针对入境人员的2日强制隔离措施。

由铁路或公路方式，经欧亚经济联盟国家或乌兹别克斯坦共和国与哈萨克斯坦陆路边境入境的人员，也需要按照相同标准进行检测和隔离。

所有经检测无法排除COVID-19感染可能的人员，将被安排在专科医院中接受诊治。

持有PCR检测阴性反应证明文件（最近5日内有效）并乘坐航班入境人员，将不需要接受为期两天的强制隔离以等待COVID-19检测结果，但需在家中进行为期14天的居家隔离观察。如果家庭条件不允许进行居家隔离，将被安置在统一的隔离设施中完成14天的隔离。

2日强制隔离后，COVID-19核酸检测呈阳性反应的人员，将被送往专科医院接受诊治，而检测呈阴性的人员将在其登记的居所中居家隔离观察12天。

若家庭条件不允许完成居家隔离，则需前往当地政府机构指定的场所完成12天的隔离期。

【编译：木合塔尔·木拉提】