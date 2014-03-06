哈萨克斯坦建2GW电站

据中亚兴光伏发电热网发布的消息，法国Fonrocheenergie SAS公司已经和哈萨克斯坦Zhambyl GidroEnergo公司签署协议，并将在哈萨克斯坦安装2GW光伏电站，工程将于明年开工建设。

江布尔州能源公司副总裁耶尔努尔 杰恩巴耶夫表示：该协议是在最近举行的TARAZINVEST2012年经济论坛上签署的。 他还表示：项目的位于哈萨克斯坦南部地区，项目的第一期装机容量为24MW。今后电厂的装机容量将扩充至2GW，可满足哈萨克斯坦每年10%的电力需求。项目将于2013年开工建设，项目一期工程计划投资8000万欧元。 杰恩巴耶夫称：项目的细节已经落实，哈萨克斯坦政府目前正在审查一份项目的可行性研究报告。 除了建设装机容量2GW光伏电站之外，哈萨克斯坦政府政府正在考虑在奥斯卡曼和阿斯塔纳建设太阳能多晶硅以及太阳能光伏电池组件生产加工厂。 尽管哈萨克斯坦光照充足，但是该国的太阳能利用率很低。该国每年的光照时间达2200小时到3000小时。Bisol宣布计划将在Almaty省Kapchagay市安装2MW光伏电站。当项目完工后，将成为哈萨克斯坦第一座光伏电站。 有关新闻报道称：哈萨克斯坦分析家表示由于哈萨克斯坦拥有丰富的石英资源，这有助于哈萨克斯坦发展太阳能发电。该国最大的矿藏Sarykol位于Karatal地区。该矿探明储量为170万吨，矿产杂质度为0.5%。 哈萨克斯坦Kazsilikon矿场目前出产冶金级硅矿，日产量为12吨到13吨。该矿场将产量有望达到每年5000吨。