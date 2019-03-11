3月11日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月11日 -- 哈通社为各位读者总结3月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月11日，星期一

3月11日是阳历一年中的第70天，离全年的结束还有295（闰年则还有296）。

世界各国/地区节日

立陶宛独立日 立陶宛曾经与波兰合邦为波兰立陶宛联邦，后来成为沙俄附庸国并最终遭吞并。第一次世界大战后独立，但在第二次世界大战时被斯大林领导下的苏联吞并，成为苏联加盟共和国。1990年3月11日立陶宛宣布脱离苏联再次独立，直到1991年9月6日苏联才承认其独立。哈萨克斯坦与立陶宛于1992年6月15日建立外交关系。

欧洲恐怖袭击牺牲者纪念日 欧洲议会将3月11日设为恐怖袭击牺牲者纪念日，旨在纪念2004年3月11日在西班牙首都马德里市发生的恐怖袭击事件，200人在该事件中遇难。2005年7月7日，伦敦发生多个爆炸案，共造成50多人伤亡。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦国家科学院哈萨克斯坦中部分院成立。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统荣获卡塔尔《独立》奖章，该奖章是给予外国首脑的最高奖项。

2012年 哈萨克斯坦-印度副部长级别外交部磋商会议在印度德里举行。

2012年 国际展览局秘书长文森特·冈萨雷斯·洛塞泰斯率领的代表团正式对阿斯塔纳进行工作访问。

2012年 土耳其伊斯坦布尔市举行世界哈萨克协会日。

2012年 哈萨克斯坦-葡萄牙外交部磋商会议在里斯本举行。

2013年 "哈萨克斯坦工程"公司同EUROCOPTER公司签署关于军用直升机生产的新协议。

2015年 祖国之光党第16届代表大会在阿斯塔纳召开。

【编译：冰山】