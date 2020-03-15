哈萨克斯坦总统将于3月16日发表电视讲话

哈通社/努尔苏丹/3月15日 – 总统新闻秘书别热克·瓦里15日通过facebook发布消息称，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫将于16日发表电视讲话。

根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫于2020年3月15日签署的第285号总统令，为防控被世界卫生组织宣布为全球大流行的新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）疫情，保障国民生命健康安全，从2020年3月16日08：00时起，至2020年4月15日07：00时为止，哈萨克斯坦全境进入紧急状态。

经总统授权，已成立紧急状态期间负责保障紧急状态制度规则的国家委员会。委员会成员包括政府总理及国家各重要机关部门负责人。

紧急状态期间，将在全国范围内实施下列措施：

1.强化重要国家和战略设施、特殊管理和特殊安保设施，以及保证居民社会活动和交通运行的设施​的防护；

2.大型商业设施的营业将受到限制；

3.商业娱乐中心、电影院、剧院、其他会产生大量人员聚集的公共场所将暂时停止营业；

4.开展全面防疫。大规模的防疫措施将在国防部和内务部负责开展公共卫生和流行病学相关工作的部门协助下进行；

5.禁止举办各类公众性文体活动，包括家庭聚会和传统习俗类文体活动。

6.对所有类型的交通工具出入哈萨克斯坦过境予以限制（不包括哈国和外国外交机构人员及受哈外交部邀请来哈的国际组织人员乘坐的交通工具）。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫将于3月16日发表电视讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】