详讯：截至3月17日哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例累计达13例

哈通社/努尔苏丹/3月17日 -- 哈萨克斯坦卫生部消息称，截至2020年3月17日努尔苏丹时间09：00时，哈萨克斯坦境内新增3例新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）病例。

三例分别为：

第一例为3月13日乘坐柏林-明斯克-阿拉木图航班入境 的2018年出生的女童，已被阿拉木图市儿童传染病医院收治；

第二例为1966年出生的男性，3月10日乘坐飞机从莫斯科入境抵达阿拉木图，目前被阿拉木图综合医院收治；

第三例1956年出生的男性，同样是3月10日乘坐飞机从莫斯科抵达阿拉木图。

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部于3月13日首次通报确诊病例。

13日连续确诊4例新冠病毒感染病例。其中第一、二例分别是9日及12日从德国返回的哈萨克斯坦公民，第三例是从意大利返回的哈萨克斯坦公民，第四例也是从德国返回的哈国公民。

14日确诊的2名患者之一是1958年出生的哈萨克斯坦公民，于10日从莫斯科飞回阿拉木图，目前正在接受隔离治疗。另外一名确诊患者是从波兰首都华沙飞回努尔苏丹的哈萨克斯坦公民。

15日上午新增2例新冠肺炎病例。第一例确诊患者来自莫斯科，1959年出生的女性。目前住在阿拉木图传染病医院。是此前确诊患者的妻子，两人及时被隔离，密切接触者也已隔离。另一例患者是1995年出生的男性，3月14日从首尔飞到阿拉木图。该航班除过境乘客外，所有乘客均被集中隔离在传染病医院。

15日下午，卫生部通报第九例确诊病例，患者是2008年出生的女孩，从德国飞回阿拉木图。

3月16日确诊的第10名病例，是一位3月15日从伊斯坦布尔（土耳其）飞抵阿拉木图的乘客。该患者为1986年出生的女性，目前正在医院接受医学隔离和相关治疗。

已经确诊的13人中，11人位于阿拉木图，2人位于努尔苏丹。

截至3月16日卫生部的通报显示，哈萨克斯坦境内接受住院隔离观察人数为1641人，居家隔离人数达981人。

【编译：木合塔尔·木拉提】