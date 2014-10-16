中国中央人民广播电台哈语广播从每天播出3小时计划增至18小时

哈通社阿斯塔纳10月16日电，据24.kz 网站消息，中国中央人民广播电台是中国唯一覆盖全国的广播电台，在中国拥有听众超过7亿，是世界上拥有国内听众最多的广播电台。除汉语外，中国中央人民广播电台用5种语言广播，分别是哈萨克语、维吾尔语、朝鲜语、藏语和蒙古语。播出范围除覆盖全国之外，还覆盖中国周边近十个国家或地区。

中央人民广播电台哈萨克语广播于1971年5月1日正式开播，目前每天播出3小时。哈萨克语广播从开播以来一直得到中国政府的大力支持。哈萨克语广播其在发展过程中，不断强化服务功能，扩大节目影响，受到广大中国哈萨克族听众的喜爱。 哈萨克语广播开播以来，在促进中国边疆哈萨克地区经济社会发展和提高全民族素质方面，起到了很大的作用。播出质量也深受哈萨克人好评。43年前，哈萨克族播音员努尔海霞•夏麦和哈布凯西•萨里合通过无线电波，用准确规范，清晰流畅的声音向中国哈萨克人宣布了哈萨克语广播的正式成立。成立之初，每天播出时间仅30分钟，后来改为每天3小时，现在计划又将增加到18小时。 中央台民族中心副主任哈纳特别克•朱马拜说："今年哈萨克语广播将有跨越式发展，也就是说，将从每天3小时增加到每天18小时，同时将新设直播节目。" 据悉，目前哈萨克语广播共有34名采编人员，其中大多数为年轻人，通常新手都要通过严格的培训，再派往新疆乌鲁木齐记者站锻炼，他们通常要在基层锻炼一至三年。（编译：林海）