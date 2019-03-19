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    3月19日，哈通社简报

    08:05, 19 三月 2019
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 哈通社为各位读者总结3月19日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    3月19日，星期二

    3月19日是阳历一年中的第78天，离全年的结束还有287（闰年则还有288）。

    世界各国/地区节日

    世界社会工作日 国际社工联（IFSW）确定每年3月的第三个星期二庆祝世界社会工作日。其目的是为社区内弱势人群解决问题，为有需要的人士贡献自己的爱心、知识和技巧。

    国际消费者权益日 国际消费者权益日为1983年开始的固定在每年3月15日的国际性纪念日，由国际消费者联盟组织设立，目标旨在保护国际上的消费者的权益。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1931年 阿斯芬迪亚若夫阿拉木图国立医科大学成立。

    1996年 纳扎尔巴耶夫总统主持召开首届最高法院理事会会议。

    2011年 首届哈萨克博主大会在阿拉木图市举行。

    2011年 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆在莫斯科"世界"演出厅举行纳吾鲁兹节日庆典。

    2013年 哈萨克斯坦电子政府移动版正式上线。

    2014年 "哈萨克农业"国家控股公司同法国"Irrifrance"公司和"哈萨克斯坦工程"国有公司签署建立联合企业的备忘录。

    2014年 哈萨克斯坦伟大诗人阿拜·库南巴耶夫的纪念雕像在中国首都北京朝阳区竖立。

    【编译：冰山】

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