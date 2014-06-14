世界杯:智利3-1澳大利亚

哈通社阿斯塔纳6月14日电，阿斯塔纳时间6月14日晨4时（巴西当地时间6月13日晚18时），2014年巴西世界杯小组赛B组首轮第二场比赛在库亚巴的潘塔纳尔竞技场打响，智利对阵澳大利亚。上半场比赛，桑切斯传射建功，瓦尔迪维亚世界波破门，蒂姆-卡希尔为澳大利亚扳回一球，终场前博塞茹尔远射得手，最终智利3-1击败澳大利亚。本轮过后，B组积分排名是：荷兰、智利、澳大利亚、西班牙。

第11分钟，阿兰吉斯突入禁区并在底线附近连续控球，澳大利亚门将马特-瑞安弃门出击但未能完成断球，阿兰吉斯随后传中，巴尔加斯头球点给桑切斯，巴萨飞翼乱军中起右脚抢射打入其世界杯生涯首球，1-0，智利率先得分。

第13分钟，智利迅速扩大领先优势，桑切斯禁区前横传，瓦尔迪维亚起脚怒射，2-0。

第34分钟，澳大利亚扳回一分，马休-莱基右路传中，蒂姆-卡希尔中路力压梅德尔头球攻门得手，2-1，这是蒂姆-卡希尔连续三届世界杯取得进球，他总计打入4球。

第91分钟，博塞茹尔外围起左脚轰出地膛炮，皮球直蹿远端底角，3-1，智利锁定胜局。余下补时阶段，两队均未进球，最终智利3-1力克澳大利亚取得开门红。