美国幸运女子获3.1亿美元劲球大奖 喜极而泣翘班回家

哈通社阿斯塔纳10月4日电 据NBC报道，美国的劲球大奖开出后，谁是幸运儿一度成为一个谜题。2日晚，美国开出了3.1亿美元的劲球大奖，这一超级幸运的彩票在密歇根西南部的一个小镇售出。这笔巨额奖金可以分30年领取，也可以一次性领取税后1.97亿美元。密歇根州西南部一名女子获得了幸运女神的青睐，成为了获得劲球3.1亿美金的大赢家。

获奖的幸运女子在小镇"三河"的一家制造工厂上夜班，是该工厂的一名检查员。当知道自己赢了大奖之后，这名女子立马将好消息告诉同事，直接翘班走了。她的同事说，"我觉得她当时有点失控，她一边哭一边颤抖，直到慢慢恢复，她直接开车回家了。"

据其同事爆料，这名获奖女子打算用奖金来翻新自己的房子，以及让其年迈的母亲搬过来和她一起住。而工厂方面则表示，当晚这名女子就翘班离开，目前也不知道她会不会再回来上班了。 获奖彩券在密歇根州三河镇的西密歇根大道的一个加油站售出。加油站的经理说，获奖者常常光顾他们。而当很多顾客知道是这家加油站售出了大奖彩券后，也有不少人折回来，表示自己也在这里买过彩票，要来看看中奖的是不是自己。