3月27日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月27日 -- 哈通社为各位读者总结3月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月27日,星期二



3月27日是阳历一年中的第86天，离全年的结束还有279（闰年则还有280）。



世界各国/地区节日：



世界戏剧日 每年3月26日为国际剧院日。纪念日于1961年举行的联合国教科文组织国际戏剧协会在维也纳举行的第9次会议上确定。每年的这一天，世界各地的剧院都会举行各种活动以示纪念。



这一天在哈萨克斯坦历史上：

1965年 乌斯卡曼钛镁合金加工厂正式交付使用。



1992年 《博别克》儿童慈善基金会成立，基金会创始人为萨拉•纳扎尔巴耶娃。



1992年 独联体国家最高理事会咨询会议在阿拉木图市举行。

2006年 纳扎尔巴耶夫总统在总统府会见比利时外交大臣兼欧安组织主席卡雷尔•德古赫特。

2010年 阿拉木图市为著名演员萨比拉•麦卡诺娃竖立纪念牌。



2014年 哈萨克斯坦成为主办欧洲欧洲足球协会联盟大会（UEFA）的首个独联体国家。



2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮在中国上海获得东方风云榜音乐盛典"亚洲人气歌手"奖项。

【翻译：冰山】