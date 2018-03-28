3月28日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月28日 -- 哈通社为各位读者总结3月28日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月28日,星期三

3月28日是阳历一年中的第87天，离全年的结束还有278（闰年则还有279）。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆国家安全机关工作人员日 该纪念日根据前阿塞拜疆总统盖达尔·阿利耶夫1997年3月23日的命令设立。其旨在纪念1919年3月28日阿塞拜疆民主共和国特种部队首个机构--情报和反间谍部队的成立。

捷克与斯洛伐克教师节 每年3月28日为捷克与斯洛伐克两国的教师节，节日于1955年捷克斯洛伐克时期设立。旨在纪念著名教育家约翰·阿摩司·夸美纽斯。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 纳扎尔巴耶夫总统对莫斯科进行了首次正式访问。

2003年 "肯基亚克 - 阿特劳"输油管道的第一阶段正式启用，该输油管道总长448.8公里，耗资1.6亿美元。

2009年 阿拉木图市阿布莱汗体育中心举行开幕仪式。

2014年 哈萨克斯坦驻印度大使馆协助下举行题为"印度-哈萨克斯坦贸易和投资机遇"的圆桌会议。

2014年 中国新疆塔城市举行"东哈萨克斯坦州日"。

2016年 著名摄影师亚历山大·帕尔霍缅科在莫斯科民族之家举行"哈萨克斯坦-地与人"画展。

2017年 纳扎尔巴耶夫会见迪拜国际金融中心代表。

【翻译：冰山】