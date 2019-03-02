3月2日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 哈通社为各位读者总结3月2日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月2日，星期六

3月2日是阳历一年中的第61天，离全年的结束还有304（闰年则还有305）。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦加入联合国日 1992年3月2日，联合国大会第46届全体会议上通过安理会就哈萨克斯坦加入联合国的提议以及哈萨克斯坦提出申请。自此，正式成为联合国的一员。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦共和国在联合国大会第46届全体会议上正式成为联合国的一员。

1995年 江布尔市（塔拉兹）举行哈萨克斯坦首届妇女论坛，纳扎尔巴耶夫总统出席该论坛。

1995年 哈萨克斯坦总统《关于建立哈萨克斯坦民族和睦大会》的法令正式颁布。

2001年 国家青年政策发展基金在阿拉木图市成立。

2010年 哈萨克斯坦央行发行面值为100坚戈的《雪豹》纪念硬币。

2010年 哈萨克斯坦司法部同亚美尼亚司法部签署合作备忘录。

2010年 联合国教科文组织在纳扎尔巴耶夫总统倡议下在巴黎总部举行国际文化和睦年开幕仪式。

2012年 位于首都阿斯塔纳的国家妇幼保健研究中心成为获得获得国际医疗卫生机构认证联合委员会（JCI）的国际认证的后苏联国家首个医疗机构。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统著作《G-global: 21世纪》拉脱维亚语版正式发行。

2015年 哈萨克斯坦同比荷卢经济联盟国家签署遣返非法移民协议。

2017年 俄罗斯联邦总统普京授予哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫"尊敬"勋章

2018年 哈萨克斯坦正式签署联合国《禁止核武器条约》。

2018年 白俄罗斯-哈萨克斯坦文化教育中心在明斯克成立。

【编译：冰山】