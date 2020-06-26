受冠状病毒影响 哈萨克斯坦的外国劳工人数减少了3.2倍

哈通社/努尔苏丹/6月26日--据人力资源开发中心新闻处消息，哈萨克斯坦60％的外国劳工从事建筑业、农业和采矿业，在阿特劳州工作的外国人占外国劳工总数的52%以上。

对哈萨克斯坦外国劳工状况的分析表明，过去三年来，为了吸引经济资源颁发的外国专家和非熟练劳工的许可证数量呈下降趋势。

今年，我国颁发的外国劳工许可证数量减少了3.2倍，这也与COVID-19大流行的背景下我国和世界范围内采取隔离措施有关。

在今年上半年，在采取隔离限制性措施之前，我国最需要外国劳工的经济领域是建筑业、农业和采矿业。这些行业共同吸引了哈萨克斯坦外国劳工总数的60％以上。

我国每个地区吸引外国劳工的结构模式都是独一无二的，首先取决于该地区的经济特征。我国企业主要吸引高技能水平的外国人，除东哈州和阿拉木图州以外（主要吸引中等技能水平的外国劳工）。

我国吸引外国劳工人数最多的地区是西部地区。因此，阿特劳州集中吸引了全国52.5％的外国劳工。积极吸引外国劳工地区还有东哈州、西哈州、努尔苏丹市、阿拉木图市和阿拉木图州，这些地区吸引外国劳工人数占我国外国劳工总数的35.5％。

根据2020年第一季度数据显示，有大量普通移民从乌兹别克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦涌入我国。根据今年第二季度的数据结果，由于采取了隔离限制性措施，这种情况可能会发生改变，呈下降趋势。

与此同时，在大流行期间发展起来的远程就业模式最终可能减缓移民过程，特别是对拥有高技能水平的脑力劳动者来说，这也意味着将需要发展机制来规范这些劳动过程。

分析再次表明，在国家经济发展过程中，形成发达的专业劳动力市场非常必要。与此同时，在确定该地区引进外国劳工人数的过程中，并不总是考虑到当地劳动力资源的真正潜力。因此，有必要对哈萨克斯坦各个经济领域吸引外国劳工的机制进行一些更改，以便更加精准地管理劳务移民的过程，即引入筛选和雇佣外国劳工的区别化机制，以促进国内移民和支持人口流动，制定打击非法移民的机制，并引入吸引外国劳工的优先体系。详细分析资料可通过https://clck.ru/PFFdB 了解。

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【编译：阿拉依】