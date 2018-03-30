3月30日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月30日 -- 哈通社为各位读者总结3月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月30日,星期五



3月30日是阳历一年中的第89天，离全年的结束还有276（闰年则还有277）。

世界各国/地区节日：

巴勒斯坦国土日 每年3月30日是巴勒斯坦的"国土日"，这个日子是为了纪念在1976年的一系列抗议活动中，被以色列士兵屠杀的6名阿拉伯人而设立的。巴勒斯坦人将每年的这一天定为"国土日"，以纪念为保卫自己的土地而遇难的同胞。

美国国家医生节 1842年3月30日这一天，美国Georgia麻醉医生Crawford Long 为一位摘除颈部肿块的患者成功实施了第一例乙醚全麻。美国总统布什于1993年签署总统令，3月30日这一天成为美国的国家医生节。



这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦共和国与新加坡共和国正式建立外交关系。

1993年 意大利《Ecos》杂志发行哈萨克斯坦特别刊，并以哈、意、俄、英4种语言发行。

2001年 "博拉沙克"国际奖学金项目正式成立。

2006年 国际作家协会在阿拉木图市设立分部。

2010年 哈萨克斯坦在伊斯兰合作组织设立常驻代表。

2010年Kazakhstan Fashion Week时装周在阿拉木图市举行。

2017年 挪威驻哈萨克斯坦荣誉领事馆举行开馆仪式。

【翻译：冰山】