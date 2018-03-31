3月31日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月31日 -- 哈通社为各位读者总结3月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月31日,星期六

3月31日是阳历一年中的第90天，离全年的结束还有275（闰年则还有276）。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆种族屠杀受害者纪念日 每年3月30日为阿塞拜疆种族屠杀受害者纪念日，阿塞拜疆共和国于1998年开始将这一节日定为了国家级别。

马耳他自由日 160年沦为英国殖民地的马耳他共和国1979年正式解放，这也是英国皇家海军撤出马耳他的纪念日。马耳他是位于地中海中心的岛国，有"地中海心脏"之称，被誉为"欧洲的乡村"。官方语言为马耳他语和英语。马耳他亦是英联邦和欧洲联盟的成员国。哈萨克斯坦与马耳他于1993年2月4日建立外交关系。

世界备份日 世界备份日（world backup day）是由美国网络社区Reddit在4月1日愚人节前一天发起的，同时号召网友建议各种在线备份程序，来帮助大家安全的备份资料。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 纳扎尔巴耶夫总统颁布了《哈萨克斯坦共和国国家复兴银行法令》。

1995年 哈萨克斯坦邮政公司发行世界文化人物及伟大诗人阿拜诞辰150周年纪念邮票。

1998年 纳扎尔巴耶夫总统支持下，哈萨克斯坦国立艺术学院正式成立。

2005年 前格鲁吉亚总统米哈伊尔·萨卡什维利对哈萨克斯坦进行正式访问并签署一系列双边协议。

2006年 伊朗著名作家、科学家、中亚地区分析人士穆罕默德·侯赛因·阿贝丁的《哈萨克斯坦的文化外观》一书在德黑兰举行首发仪式。

2011年 华盛顿卡内基研究所举行"哈萨克电影之夜"电影节。

2015年 哈萨克斯坦央行发行《卫国战争胜利70周年》纪念邮票。

2015年 "哈萨克汗国成立550周年"纪念展会在阿拉木图市举行。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席在美国首都华盛顿举行的第四届核安全峰会。



【翻译：冰山】