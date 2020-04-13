3月份哈国汽车销量增幅达40%

哈通社/努尔苏丹/4月13日 – 根据哈萨克斯坦汽车工业联盟提供的数据显示，2020年第一季度，哈萨克斯坦轻型汽车、载重卡车和公共汽车的销售总额为1680亿坚戈。

统计显示，2020年1月份与2月份，哈萨克斯坦汽车交易市场波动不大，而3月份迎来了一波幅度近40%的增长。

哈汽车工业联盟指出，与2019年3月相比，2020年3月的汽车销量增长了40%，共售出6377辆轻型轿车和轻型商用设备，493辆载重卡车、专业设备和公共汽车。

2020年第一季度总计共售出各类车辆17846辆。

哈萨克斯坦汽车工业联盟副主席阿娜尔·马卡舍娃表示，3月车市交易量的提升，与哈国国民对新车的需求提升，以及汇率波动情况下对汽车价格可能出现上涨的担忧有一定的关联。

她同时指出，由于3月末开始全国进入了国家紧急状态，汽车交易机构线下交易场所均已关闭，转为网络销售模式后，4月份的销售额很可能将有加大的下滑。

值得一提的是，在第一季度中Ravon品牌销量增长幅度最大，但销量最多的品牌依然是Lada。

销量前三的品牌分别是Lada (3 539), Hyundai (3 094)和Toyota (2 653)。

【编译：木合塔尔·木拉提】