美国加州一保龄球馆发生枪击事件 致3死4伤

哈通社/阿斯塔纳/1月7日 -- 据新华社报道，美国加利福尼亚州托兰斯市一家保龄球馆4日深夜发生枪击事件，致死3人，4人受伤，警方正在追捕嫌疑人。

托兰斯市警察局在一份声明中说，警方当地时间4日23时54分接获报警电话，说盖布尔保龄球馆"有人开枪"。警员赶到现场，发现3名男子死亡，4名男子受伤。2名伤员送医救治，另外2名伤员自行就医。

托兰斯市警方说，正在进一步调查这起枪击事件，包括确定枪手是一人还是多人。

警方没有发布枪击事件更多细节。多家媒体以目击者为消息来源报道，枪击似乎由场馆内一场斗殴引起。

托兰斯市居民韦斯·哈马德告诉美联社记者，他4日晚带着13岁的侄女到保龄球馆，看见"大规模斗殴"，大约5分钟后演变为"彻底混乱"。

斗殴人群堵住保龄球馆出入口，"我抓着侄女开始往保龄球馆内深处跑，"哈马德说，"逃跑时，我们听见15声枪响。"

哈马德说，他离开保龄球馆时看见一名女子为一名男子哭泣，后者头部和颈部中弹。

另一名目击者吉泽斯·佩雷斯告诉《洛杉矶时报》记者："斗殴爆发后我们听见'砰''砰'的枪响，继而逃到吧台躲藏。"

托兰斯市警方5日凌晨在社交媒体"推特"留言，呼吁当地居民"远离事发区域"。

大约三分之一美国家庭持有枪械。美国卫生部数据显示，将近4万美国人2017年在枪口下丧生，包括自杀和他杀。