共有3.4万人参加了历史剧《哈斯木汗》的试镜

哈通社/阿拉木图/4月1日 -- 电视剧《哈斯木汗》演员试镜工作日前在阿拉木图宣告结束。

在长达2个半月的试镜期间，剧组共接待和考察了34004名申请参演的人员。



历史剧试镜工作负责人阿勒玛•巴依木拉托娃说："至试镜结束为止，我们接待了34004名申请者。哈萨克电影公司本部接到了7168人，收到电子邮件7158份，还有6045人通过网络在线方式申请参演。试镜工作在全国24个城市展开。"



据了解，此次试镜从1月25日开始，至3月31日结束。阿勒玛•巴依木拉托娃称，努尔-苏丹市、阔科谢套市和彼得罗巴甫尔市是参与者最多的三座城市。



据其透露，4-5月将进入试镜的第二个环节，被选入的人员将被邀请至阿拉木图，接受镜头前的检验。



根据计划，电视剧的拍摄工作将在今年夏季开始。第一季预计将有25集。



根据此前的报道，由文体部立项的、旨在讲述哈萨克汗国君主哈斯木汗的电视剧，由哈萨克斯坦哈萨克电影制片厂负责制作。



哈斯木汗是哈萨克历史上最成功、最有威望的可汗。经过多年苦战，他统一了哈萨克部落，奠定了当代哈萨克斯坦疆土。



哈斯木汗治国期间，哈萨克汗国繁荣达巅峰，是中亚地区首屈一指的强国。当时哈萨克人口达一百万以上，军力30万有余。哈斯木汗还制定了第一部哈萨克成文法《哈斯木汗法典》。



【编译：木合塔尔·木拉提】