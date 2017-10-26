上合组织成员国3年来挫败550起涉恐案和极端主义犯罪

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 —— 第12次上海合作组织成员国最高法院院长会议10月25日至26日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。上海合作组织地区反恐怖机构执委会副主任穆卡舍夫25日表示，过去3年来，上合组织成员国的情报部门和执法机构共挫败550多起策划中的涉恐和极端主义犯罪。

俄罗斯卫星通讯社10月25日报道称，穆卡舍夫在发言时说："过去3年来，相关机构在反恐怖机构的框架下联合开展工作，挫败550多起涉恐和极端主义犯罪。"

他表示，这段时间里共制止1500多名已加入国际恐怖组织的上合组织成员国公民开展犯罪活动，制止200多名上合组织成员国公民出境加入恐怖组织。

穆卡舍夫说，过去3年来还缴获了700多个自制爆炸装置、50多公吨爆炸物、6000多件枪支和50多万件弹药。

根据反恐怖机构消息，此期间在协作问题的法律框架下，上合组织相关机构共冻结了2000名涉及资助恐怖主义者的账户，对带有90万份涉恐和极端主义性质文件的10万个网站限制访问。

2001年成立的上合组织成员国包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。今年6月，印度和巴基斯坦也正式成为该组织成员。