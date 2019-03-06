3月6日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 哈通社为各位读者总结3月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月6日，星期三

3月6日是阳历一年中的第65天，离全年的结束还有300（闰年则还有301）。

世界各国/地区节日

世界牙医日 1790年，美国首任总统乔治·华盛顿的私人牙医约翰·格林伍德做出了首个假牙。

加纳独立日 非洲国家加纳于1957年3月6日，由原英国殖民地"黄金海岸"和"英属多哥"合并建国，成为英国在非洲殖民地中首个独立的国家，被视为非洲民族主义领袖。时至今日，加纳每年均会在3月6日纪念加纳独立纪念日。现代加纳共和国的国名即来源于马里历史上的加纳帝国。1960年，加纳废除君主制，7月1日，宣布成立共和国，原任总理的恩克鲁玛出任总统。哈萨克斯坦与加纳于1992年8月14日建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2011年 哈萨克斯坦外交部与吉布提共和国外交部在阿斯塔纳签署合作备忘录。

2012年 哈萨克斯坦外交部与葡萄牙外交部在里斯本市举行外交部磋商会议。

2012年 哈萨克斯坦代表团参加在德国汉诺威市举行的CeBIT2012信息及通信技术博览会。

2014年 哈萨克斯坦经济和文化中心正式在德国首都柏林举行开幕仪式。

2015年 哈萨克斯坦与摩纳哥公国签署《刑事司法互助协定》。

2015年 爱尔兰导演肯尼斯·布莱纳执导的《灰姑娘》哈萨克语配音版正式在哈萨克斯坦各地区上映。该电影改编自1950年的迪士尼同名动画。

2018年 总统接受俄罗斯"第一频道"电视台采访。

2018年 哈萨克斯坦代表团在亚洲综合格斗锦标赛获得33枚奖牌。

2018年 ITB国际旅游交易会在德国柏林拉开帷幕，哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）参展。

【编译：冰山】