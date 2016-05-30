3天700名难民溺亡 地中海偷渡遭遇最惨烈一周

哈通社阿斯塔纳5月30日电 联合国难民署称，在上周三天之内，接连数艘从利比亚前往意大利的难民船在地中海上发生翻船，造成至少700人溺亡，其中包括40名儿童。

据BBC新闻当地时间29日报道，上周三到周五接连三天在意大利海岸发生翻船事故，成为去年4月以来，该海域出现难民死亡人数最多的一周。

周三，意大利海军发现了一艘难民偷渡船，正当海军驶近时，难民船突然发生倾覆，导致100多人失踪。最终有562人获救。

难民船倾覆的整个过程都被救援人员拍摄了下来。









周四，一艘从利比亚塞布拉塔港口出发的偷渡船翻船，造成550人下落不明。幸存者称这艘船根本没有引擎，全靠另一艘偷渡船拖着走。两船之间的拖绳断了之后，后方的小船就发生了倾覆。事发时小船上载有670名难民。

周五的翻船事件则造成超过160人下落不明，救援队已经打捞起了45具遇难者尸体。参与救援的NGO组织警告，上周翻船造成的实际死亡人数可能会达到900人。

大部分从利比亚前往意大利的难民都来自撒哈拉以南非洲国家，包括尼日利亚、厄立特里亚、南苏丹等。

最近几周，由于天气转暖，地中海上的偷渡活动又再度活跃。光上周一周，意大利救援队就从海上救起了1.3万多名难民。在今年前5个月，有约4.6万名难民抵达意大利，这个数字和去年同期的纪录相近。

此前欧洲关闭了难民使用的巴尔干路线，再加上欧盟和土耳其就安置难民达成的协议，偷渡前往希腊的难民已经大幅减少。因此有担心认为叙利亚难民可能会转道利比亚，从利比亚前往欧洲。

但据最新的纪录，还没有迹象表明叙利亚和其他中东国家的难民转道利比亚。

目前意大利已经接纳了11多万名难民，该国总理伦齐一直在呼吁欧盟共同应对利比亚的偷渡问题。在上周结束的G7峰会上，伦齐又再提此事。

但分析人士认为，就算造成了惨烈的伤亡，上周发生的船难不会引发欧洲国家对难民政策进行大幅度调整。

去年4月，一艘从利比亚前往意大利的偷渡船翻船，造成700多人死亡。事发后，欧盟增加了对该区域搜救工作的资金投入，但并没有就如何应对难民问题达成一致，而是开始了对难民分摊问题的漫长争论。