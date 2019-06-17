哈萨克斯坦将制作长达3季共75集的历史剧《哈斯木汗》

哈通社/努尔-苏丹/6月17日 - 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒日前在Facebook上表示，将投资拍摄全长75集的历史剧《哈斯木汗》。

部长在Facebook上称，他此前与土耳其历史剧《埃尔图鲁尔》的编剧古耐•梅廷及多位媒体代表共同参观了位于突厥斯坦的沃特拉尔（讹达剌）古城遗址及博物馆。



"近期我国将拍摄有关哈萨克历史上重要任务--哈斯木汗的电视剧。经首任总统的专门邀请古耐•梅廷将为该剧编写剧本，并作为导演之一，前往电视剧的外景地进行考察。"



部长表示，期待通过该剧令沃特拉尔、萨莱什克、萨乌兰等古城闻名海外。





部长还强调指出，电视剧《哈斯木汗》将是一部全方位的巨制。根据计划，该剧将分3季共75集。



目前，剧组已经开始了电视剧的前期工作，包括演员服装的设计，以及符合历史真实性的道具制作等。演员的试镜工作也将在近期开始举行。



作为对外展示哈萨克历史的大型文化项目，该剧将拥有非常重要的地位。



"为此，我们专门考察了正在突厥斯坦州进行建设工程的沃特拉尔旅行中心。该中心是我国最大的文化旅游中心，旨在向国内外游客介绍具有重要历史和文化价值的沃特拉尔古城遗迹。"部长称。



据其介绍，该中心将配备最先进的设备，以期实现全景式展示的目的。



【编译：木合塔尔·木拉提】