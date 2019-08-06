阿拉木图州野火致3人死亡7人受伤

哈通社/塔勒德库尔干/8月6日 – 据哈萨克斯坦内务部消息，为扑灭阿拉木图州境内的野火而开展的灭火作业期间，有3人死亡，7人不同程度受伤。

通报称：«旨在扑灭阿拉木图州潘菲洛夫县塔勒德乡境内山区野火的灭火作业期间有3人死亡.其中一人为加尔肯特林业管理局职工，令两人为试图凭借自身力量进行灭火的当地居民。此外，还有7人不同程度的烧伤，其中一人腿部骨折。伤者被用直升机送至列斯诺夫卡乡，随后将被转移至加尔肯特市中心医院。»

目前，火灾发生区域集中了阿拉木图州紧急情况部门和警方共59名人员参与灭火，出动技术装备13台。此外，加尔肯特市林业管理局职工也在参与灭火作业。

除专业灭火人员外，当地民众自发组织了志愿者团队，协助官方人员共同灭火。

内务部表示，由于山区灭火较为困难，已经安排带有储水罐的米-8直升机参与灭火。但由于周边缺少可以及时补充水的自然湖泊，目前直升机主要被用来输送人员和物资。火灾区域能见度差，地形复杂，为消防人员完成作业带来了许多困难，人员体能消耗较为严重。

目前灭火工作仍在持续进行，并根据需求将增员第二架灭火直升机和其他设备、人员。

«将密切关注事态。内务部对此次灭火期间不幸遇难者的家人表示深切哀悼与慰问。»内务部通报中说。

【编译：木合塔尔·木拉提】