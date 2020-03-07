哈萨克斯坦总统向全体女性致以3·8国际妇女节祝贺

哈通社/努尔苏丹/3月7日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫向全体女性致以3·8国际妇女节祝贺。

总统在贺词中说：“敬爱的母亲们！亲爱的女士们！我向诸位致以3·8国际妇女节的诚挚祝贺。 ”

“女性群体——始终都是和谐家庭的协调者与组织者。每个人一生中最幸福、最快乐的时刻，都必然少不了女性们的付出。 ”

“在国家最困难的时刻，我们敬爱的母亲们、亲爱的女士们肩负起了责任的重担，与国家同艰辛共命运。以辛劳的血汗和坚韧的勇气闻名的诸多女性，将她们的名字永远的镌刻在了历史当中，为后世所铭记。 ”

托卡耶夫总统表示，独立自主的哈萨克斯坦为女性的发展创造了许多便利的条件。稳固家庭结构、支持多子女母亲、女性企业家发展，以及保障性别权利平等，是哈萨克斯坦国家政策最重要的构成之一。

“国家正在努力为女性提升自身的创造力和职业素养打造一切必要的条件。我相信，不久的将来，将有更多才华横溢的女性参与到社会政治的各个领域当中，并获得巨大的成就。 ”

“祝愿大家身体健康、幸福美满、事业有成！ ” 托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】