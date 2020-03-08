哈萨克斯坦庆祝国际3·8妇女节

哈通社/努尔苏丹/3月8日 -- 今天是3·8国际妇女节，哈萨克斯坦人民以各种方式庆祝这一属于半边天的节日。

联合国为2020年3月8日的国际妇女节确定的主题是：«我是平等一代：实现妇女权利»。

该主题与联合国妇女署为纪念《北京宣言和行动纲领》通过25周年所开展的«平等一代»运动相一致。

《北京宣言和行动纲领》是促进赋权世界各地妇女和女童的最先进的路线图。

此外，今年还将庆祝联合国妇女署成立十周年等其他一些有意义的联合国纪念日。

联合国指出，全球正在形成的共识是，尽管我们取得了一些进展，但对世界上大多数妇女和女童来说，真正的变革极其缓慢。

目前，没有哪个国家能够宣称已经实现了性别平等。

法律和文化方面的多重障碍依然存在。

妇女和女童仍被低估；她们工作多，收入少，选择更少；在家庭和公共场所经历多种形式的暴力。

此外，来之不易的女权主义成果也有倒退的危险。

联合国强调，对于动员全球行动，实现所有妇女和女童的性别平等和人权来说，2020年是一个不容错过的机会。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日向全国女性致以节日问候。