苹果3月9日召开发布会 Apple Watch或是最大主角

哈通社阿斯塔纳2月27日电，据搜狐网消息，苹果公司周四发出邀请函，将在3月9日召开一次特别发布会，发布会在旧金山芳草地艺术中心举行。届时苹果将披露Apple Watch的发售细节。

苹果邀请函只写着"Spring forward"（春季前行）的短语（3月8日美国在这天将进入夏令时，即时间向前拨快一个小时），苹果邀请函内容或在暗示，新产品将于时间有关，即有可能是Apple Watch。

自CEO蒂姆•库克(Tim Cook)去年9月份公布Apple Watch和配置较大尺寸显示屏的iPhone 6以来，市场对苹果的乐观情绪一直在上涨。iPhone 6推动去年第四季度苹果利润创下新高。当前苹果股价在最高点徘徊，也拉动苹果市值增长至约7580亿美元。这次发布会将使库克有机会展示Apple Watch的功能，并说服消费者他们需要这款产品。

市场研究公司Creative Strategies总裁Tim Bajarin表示，"开发社区有至少3个月时间为Apple Watch开发应用，因此我认为他们将发布一些最棒的应用。这也将成为我们可能购买Apple Watch的理由。"

库克上个月表示，Apple Watch将于4月份起上市销售。Apple Watch是库克执掌苹果帅印后苹果推出的首款全新产品。苹果尚未披露有关Apple Watch电池续航时间的信息，以及除基本型号之外其他型号的价格。基本型号Apple Watch售价为349美元。

上述知情人士称，苹果这次发布会的中心将是Apple Watch。Apple Watch配置长方形的触控屏表盘，集成有能检测心率和其他生理指标的传感器，需要与iPhone配合使用。Apple Watch将有两种尺寸和三种款式--经典款、体育款和土豪金款。苹果可能在这次发布会上披露更多有关款式和价格的信息。

库克在宣布Apple Watch 4月份发售时表示，"Apple Watch体现的创意和软件创新令人非常激动。"

摩根士丹利预计，2015财年Apple Watch将带来81亿美元营收，其中包括第二季度的13.5亿美元。

投资公司RBC Capital Markets则"保守地"预计，发售第一年Apple Watch销量将达到2000万块，营收将达到65亿美元。

本月早些时候，库克在高盛举办的一次会议上谈到了Apple Watch的用途，称他利用Apple Watch追踪自己的运动水平，"如果我坐的时间太长，它会在手腕上振动，提醒我起来活动一下，许多医生都认为，久坐已经成为一种新型癌症。

















